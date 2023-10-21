У Донецьку лунають вибухи – що відомо

Жителі тимчасово окупованого Донецька повідомляють про вибухи 21 жовтня та викладають наслідки прильотів.

За даними місцевих пабліків, під обстріл нібито потрапила оптова база та район Мотеля.

На деяких відео видніється стовп диму, на інших – кадри з авто, яке палає.

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Перед цим у Росії нібито зафіксували повітряну ціль над Ростовською областю.

Місцева влада повідомила, що її було знищено ППО, як зазвичай, не уточнивши подробиць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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