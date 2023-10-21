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Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Донецьку лунають вибухи – що відомо

вибух
Фото: Getty Images

Жителі тимчасово окупованого Донецька повідомляють про вибухи 21 жовтня та викладають наслідки прильотів.

За даними місцевих пабліків, під обстріл нібито потрапила оптова база та район Мотеля.

На деяких відео видніється стовп диму, на інших – кадри з авто, яке палає.

Зараз дивляться

Перед цим у Росії нібито зафіксували повітряну ціль над Ростовською областю.

Місцева влада повідомила, що її було знищено ППО, як зазвичай, не уточнивши подробиць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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У Донецьку лунають вибухи – що відомо

Війна в Україні, Вибух, Донецьк, Донецька область, Російська агресія
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