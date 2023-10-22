У Харкові чоловік у військовій формі з пістолетом намагався пограбувати магазин

У Харкові одягнений у військову форму місцевий житель за допомогою пістолету намагався пограбувати магазин у Новобаварському районі. Зараз його вже затримали правоохоронці.

За даними Харківської обласної прокуратури, 21 жовтня харківʼянин, який лише у серпні звільнився з місць позбавлення волі, вчинив новий злочин. Близько опівдня він прийшов до магазину в Новобаварському районі Харкова.

Чоловік заздалегідь вдягнув військову форму, хоча він не є військовослужбовцем, та взяв із собою пістолет. Прийшовши до магазину, він направив на продавчиню зброю та наказав віддати всі гроші у касі.

Зараз дивляться

Отримавши гроші, зловмисник не зупинився. Він побачив на жінці ювелірні прикраси, змусив її зняти все з себе та віддати йому. Після цього чоловік втік з місця злочину, проте недалеко.

Його особу швидко встановили та затримали. Раніше судимому 38-річному чоловіку повідомили про підозру за фактом розбою, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України). Наразі триває досудове розслідування.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.