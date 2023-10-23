Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом
Внаслідок ракетного удару по терміналу в селі Коротичі під Харковом загинуло шість працівників Нової пошти. Стали відомі імена людей, які загинули через російську атаку.
Серед них:
- Олександр Темніков, 31 рік;
- Дмитро Герасічкін, 30 років;
- Артем Акопов, 21 рік;
- Олександр Біжанов, 22 роки;
- Владислав Панков, 28 років;
- Олексій Єрмола, 23 роки.
Імена жертв ракетного удару назвала директорка з управління репутацією та маркетингом поштового сервісу Олена Плахова.
– Мій день на 90% складався із роботи. І на 10% зі сліз. Я старалася, дисоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег, – зазначила вона.
Ввечері 21 жовтня шість людей загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти під Харковом.
Джерело: Нова пошта
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук