Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом

Внаслідок ракетного удару по терміналу в селі Коротичі під Харковом загинуло шість працівників Нової пошти. Стали відомі імена людей, які загинули через російську атаку.

Серед них:

Олександр Темніков, 31 рік;

Дмитро Герасічкін, 30 років;

Артем Акопов, 21 рік;

Олександр Біжанов, 22 роки;

Владислав Панков, 28 років;

Олексій Єрмола, 23 роки.

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Імена жертв ракетного удару назвала директорка з управління репутацією та маркетингом поштового сервісу Олена Плахова.

– Мій день на 90% складався із роботи. І на 10% зі сліз. Я старалася, дисоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег, – зазначила вона.

Ввечері 21 жовтня шість людей загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти під Харковом.

Джерело: Нова пошта

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