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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом

Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом
Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по терміналу в селі Коротичі під Харковом загинуло шість працівників Нової пошти. Стали відомі імена людей, які загинули через російську атаку.

Серед них:

  • Олександр Темніков, 31 рік;
  • Дмитро Герасічкін, 30 років;
  • Артем Акопов, 21 рік;
  • Олександр Біжанов, 22 роки;
  • Владислав Панков, 28 років;
  • Олексій Єрмола, 23 роки.

Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом

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Імена жертв ракетного удару назвала директорка з управління репутацією та маркетингом поштового сервісу Олена Плахова.

– Мій день на 90% складався із роботи. І на 10% зі сліз. Я старалася, дисоціювалася, заморожувала емоції. Але це надважко. Це майже неможливо. В мене немає ненависті. Є мета – знищення ворога, який вбив моїх колег, – зазначила вона.

Ввечері 21 жовтня шість людей загинули через прицільний удар російськими ракетами по терміналу Нової пошти під Харковом.

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Джерело: Нова пошта

Війна в Україні, Нова пошта, ракетний удар, Смерть, Харківська область
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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