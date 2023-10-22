У Херсоні чути вибухи: росіяни обстрілюють місто з лівого берега

Російські військові з окупованого лівобережжя гатять по районах Херсону.

Про це повідомляє голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Деталей поки немає, проте очільник МВА закликає містян не виходити з укриттів.

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Раніше очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що минулої доби окупанти випустили по Херсонській області рекордну кількість авіаційних бомб – 36. По одному населеному пункту могли вдарити дві чи чотири бомби.

Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що окупанти будь-що намагаються перешкодити Україні забезпечувати та укріплювати нещодавно відвойовані позиції на лівому березі Херсонської області.

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