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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві на блокпосту Honda на смерть збила військового

У Києві на блокпосту Honda на смерть збила військового

Сьогодні вночі близько 00:30 на блокпосту при вʼїзді до Києва водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового, який від отриманих травм помер.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За попередньою інформацією, водій Honda їхав трасою М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі з трьох. На той час надворі був туман, водій попереду побачив вантажівку і почав різко гальмувати. Через це керманич не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де наїхав на військовослужбовця, 1976 року народження.

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Від отриманих травм військовий помер на місці.

У Києві на блокпосту сталася ДТП – загинув військовий

Поліція Києва

Водія легковика затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На момент скоєння ДТП водій, 1978 року народження, був тверезий.

Слідчі поліції Києва за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

Згодом судді Тандиру продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада 2023 року.

військовослужбовці, ДТП, Київ
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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