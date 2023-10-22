У Севастополі повідомляють про вибухи та пожежу в районі Козачої бухти

У неділю, 22 жовтня, увечері повідомляють про вибухи у районі Севастополя та Козачої бухти у тимчасово окупованому Криму.

У місцевих пабліках повідомляють, що нібито спрацювали сили протиповітряної оборони.

Перед цим у Севастополі було оголошено повітряну тривогу.

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Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що “в Севастополі вибухи, пуски і щось загорілося в районі Козачої бухти”.

Останнім часом на тимчасово окупованому півострові дедалі частіше лунають вибухи, під час яких знищується жива сила ворога, склади окупантів та військова техніка.

Нещодавно, 18 жовтня, у Севастополі також лунали звуки вибухів.

Джерело: Крымский ветер

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