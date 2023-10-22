Удар С-300 по Новій пошті під Харковом: поліція повідомила деталі про загиблих
Шестеро людей загинули на місці під час ракетного удару по терміналу Нової пошти у селищі Коротич Харківської області. Це все чоловіки, працівники пошти. Один із них дуже сильно обгорів.
Про це повідомив голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, поліції вдалося встановити особу цього загиблого, проте ще проводитимуть ДНК-ідентифікацію для остаточного підтвердження.
У поранених мінно-вибухові травми, осколкові поранення, переломи та рвані рани, всі вони отримують допомогу в обласній клінічній лікарні Харкова. Стан восьми постраждалих лікарі оцінюють як важкий, ще восьмеро – середньої тяжкості.
Зранку правоохоронці продовжили огляд термінала та зібрали уламки ракети С-300.
Нагадаємо, що 21 жовтня близько 22:15 російський ворог завдав ракетного удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.
За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Харківська обласна прокуратура, ДСНС, Сергій Болвінов
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук