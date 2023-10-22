Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал

В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Фото: ДСНС

Загиблі під час ракетного удару співробітники Нової пошти провели останні хвилини життя, сортуючи гуманітарну допомогу. 

Відео влучання ворожої ракети у склади компанія опублікувала на своїй сторінці у Twitter. 

– Наші колеги провели останні секунди життя, допомагаючи – сортуючи посилки з медикаментами та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке страждає від війни. Росія зруйнувала цивільну будівлю і має бути засуджена за воєнні злочини. Будь ласка, поширюйте інформацію про те, що Росія є терористичною державою, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Ракетний удар по центру сортування Нової пошти на Харківщині

21 жовтня близько 22:15 російський ворог завдав ракетного удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Шестеро людей загинули на місці. Це все чоловіки, працівники пошти. Ще 17 людей зазнали поранень.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Читайте також
Окупанти вдарили авіабомбою по Курилівці на Харківщині: поранено жінку
Обстріл Харківщини

Війна в Україні, загиблі, Нова пошта, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Харківська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Біля Бахмута прикордонники ліквідували російську піхоту з гранатомету: оприлюднено відео
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Окупанти вдарили авіабомбою по Курилівці на Харківщині: поранено жінку
Обстріл Харківщини
Удар С-300 по Новій пошті під Харковом: кількість поранених зросла до 17 осіб
Удар по Новій пошті на Харківщині
Документально підтверджено депортацію 20 тисяч дітей, але реальна цифра більша – Зеленський
Володимир Зеленський
У ГУР назвали причину, чому зараз спостерігається пауза масованих ракетних ударів
Вибух, атака дронів, ракетна атака

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь