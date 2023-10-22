В останні секунди життя сортували гуманітарну допомогу: Нова пошта показала момент влучання ракети у термінал

Загиблі під час ракетного удару співробітники Нової пошти провели останні хвилини життя, сортуючи гуманітарну допомогу.

Відео влучання ворожої ракети у склади компанія опублікувала на своїй сторінці у Twitter.

– Наші колеги провели останні секунди життя, допомагаючи – сортуючи посилки з медикаментами та гуманітарною допомогою для мирного населення, яке страждає від війни. Росія зруйнувала цивільну будівлю і має бути засуджена за воєнні злочини. Будь ласка, поширюйте інформацію про те, що Росія є терористичною державою, – йдеться у повідомленні.

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Ракетний удар по центру сортування Нової пошти на Харківщині

21 жовтня близько 22:15 російський ворог завдав ракетного удару по терміналу Нової пошти у смт Коротич Харківського району. За попередніми даними, окупанти випустили дві ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Шестеро людей загинули на місці. Це все чоловіки, працівники пошти. Ще 17 людей зазнали поранень.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

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