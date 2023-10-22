Вночі росіяни вдарили по Станіславу на Херсонщині, пошкоджено понад 30 будинків
Цієї ночі російські окупанти вдарили по Станіславу на Херсонщині, пошкоджено понад 30 житлових будинків.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворожими обстрілами також пошкоджено ліцей, магазини, церкву, будівлю комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередачі та газогону.
За словами Прокудіна, власникам пошкоджених будинків видають матеріали. Триває відновлення електропостачання.
Крім того, близько 10:30 ворог випустив чотири керовані авіабомби по населеному пункту Херсонського району. На щастя, без жертв.
Своєю чергою речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк повідомила, що минулої доби окупанти випустили по Херсонській області рекордну кількість авіаційних бомб – 36. По одному населеному пункту могли вдарити дві чи чотири бомби.
Фото: Олександр Прокудін
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук