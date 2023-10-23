Вибухи у Київській області – що відбувається
У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. На підступах до Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях, повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації.
Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.
Необхідно дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук