Вибухи у Київській області – що відбувається

У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. На підступах до Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях, повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

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