Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
У Чернігові суд постановив відібрати доньку в найстаршої матері України
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Фʼюрі та Усик узгодили дату поєдинку: коли відбудеться бій
Зросла кількість поранених внаслідок удару по терміналу Нової пошти на Харківщині
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Перевірено
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи у Київській області – що відбувається

Вибухи у Київській області – що відбувається
Фото: Факти ICTV

У Києві та області прогриміли вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги. На підступах до Києва працює ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях, повідомляють в Київській обласній військовій адміністрації.

Місцевих жителів закликають перебувати в укриттях та інших безпечних місцях під час сигналу повітряної тривоги.

Зараз дивляться

Необхідно дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Вибухи в Києві та Київській області 22 жовтня 2023 року – що відомо про вибухи

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Читайте також
Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом і бої за Авдіївку: головні новини 22 жовтня
Вибухи у Київській області – що відбувається

атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Київ, Київська область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Обмеження Китаю на продаж БПЛА в Україну: що кажуть військові та волонтери про зміни
Mavic
Стали відомі імена загиблих внаслідок ракетного удару по Новій пошті під Харковом
Вибухи у Київській області – що відбувається
У Києві на блокпості Honda на смерть збила військового: водію обрали запобіжний захід
Вибухи у Київській області – що відбувається
Удар по терміналу Нової Пошти під Харковом і бої за Авдіївку: головні новини 22 жовтня
Вибухи у Київській області – що відбувається
Удар С-300 по Новій пошті під Харковом: по ДНК ідентифікували особу шостого загиблого
Удар по Новій пошті на Харківщині

Завантаження

Ігри
Відео
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вибухи у Київській області – що відбувається
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вибухи у Київській області – що відбувається
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вибухи у Київській області – що відбувається
Вибухи в Мелітополі: що відомо | Вертольоти від Хорватії | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
Вибухи у Київській області – що відбувається
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь