Зранку росіяни обстріляли Куп’янськ: серед поранених двоє підлітків
Сьогодні близько 07:00 ранку російський ворог обстріляв місто Куп’янськ Харківської області – три людини поранені.
Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.
За його словами, є влучання у житлові будинки. Серед поранених у важкому стані жінка 63 років та 15-річна дівчина. Хлопець 17 років – в стані середньої тяжкості.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Під ворожими обстрілами перебували Першотравневе, Синьківка та Дворічна Куп’янського району, Борова Ізюмського району, Гатище, Бударки Чугуївського району та інші населені пункти.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук