В окупованому Севастополі пролунали вибухи – ЗМІ

У понеділок вдень, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали та ЗМІ.

Зокрема, Суспільне з посиланням на дані від мешканців міста повідомляє, що “в окупованому Севастополі чути вибухи”.

Зараз дивляться

Про те, що в місті гучно, інформує і Крим. Реалії. Місцеві пабліки пишуть, що “в місті кілька разів щось дуже гучно бахнуло”.

Більш детальної інформації наразі немає.

Бавовна в окупованому Криму

Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи.

Наприклад, увечері 22 жовтня вибухи лунали в районі Севастополя та Козачої бухти.

Перед тим у Чорному морі поблизу Севастополя були уражені кілька російських кораблів: патрульне судно Павел Державин, буксир Профессор Николай Муру, який прямував йому на допомогу, а також малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.

ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України інформували, що кораблі були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.