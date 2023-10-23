В окупованому Севастополі пролунали вибухи – ЗМІ
У понеділок вдень, 23 жовтня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали та ЗМІ.
Зокрема, Суспільне з посиланням на дані від мешканців міста повідомляє, що “в окупованому Севастополі чути вибухи”.
Про те, що в місті гучно, інформує і Крим. Реалії. Місцеві пабліки пишуть, що “в місті кілька разів щось дуже гучно бахнуло”.
Більш детальної інформації наразі немає.
Бавовна в окупованому Криму
Останнім часом на території тимчасово окупованого Криму дедалі частіше лунають вибухи.
Наприклад, увечері 22 жовтня вибухи лунали в районі Севастополя та Козачої бухти.
Перед тим у Чорному морі поблизу Севастополя були уражені кілька російських кораблів: патрульне судно Павел Державин, буксир Профессор Николай Муру, який прямував йому на допомогу, а також малий ракетний корабель проєкту 21631 Буян-М.
ЗМІ з посиланням на джерела в Службі безпеки України інформували, що кораблі були уражені дронами Морський малюк з експериментальним озброєнням.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук