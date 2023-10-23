Є серйозні пошкодження. РФ обстріляла одну з теплоелектростанцій

Увечері 22 жовтня внаслідок обстрілів із боку РФ постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків удару окупантів.

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На початку жовтня окупанти завдали удару по складу з енергетичним обладнанням у Дніпропетровській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

А напередодні ввечері РФ атакувала Київ та область ударними безпілотниками. Усі 13 БпЛА типу Shahed-136/131 та один ударний дрон невстановленого типу знищено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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