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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Є серйозні пошкодження. РФ обстріляла одну з теплоелектростанцій

ТЕС
Фото: УНІАН

Увечері 22 жовтня внаслідок обстрілів із боку РФ постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.

Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків удару окупантів.

Зараз дивляться

На початку жовтня окупанти завдали удару по складу з енергетичним обладнанням у Дніпропетровській області.

Внаслідок обстрілів пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.

А напередодні ввечері РФ атакувала Київ та область ударними безпілотниками. Усі 13 БпЛА типу Shahed-136/131 та один ударний дрон невстановленого типу знищено.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, ДТЕК, Енергетика, Російська агресія, ТЕС
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Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон

Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.

Олена Ровенчук
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