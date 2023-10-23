Є серйозні пошкодження. РФ обстріляла одну з теплоелектростанцій
Увечері 22 жовтня внаслідок обстрілів із боку РФ постраждала одна з теплоелектростанцій ДТЕК.
Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, проте, на щастя, обійшлося без постраждалих.
Енергетики вже розпочали ліквідацію наслідків удару окупантів.
На початку жовтня окупанти завдали удару по складу з енергетичним обладнанням у Дніпропетровській області.
Внаслідок обстрілів пошкоджено кабелі, трансформатори, роз’єднувачі та інше обладнання.
А напередодні ввечері РФ атакувала Київ та область ударними безпілотниками. Усі 13 БпЛА типу Shahed-136/131 та один ударний дрон невстановленого типу знищено.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 606-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Про понад два місяці російського полону 23-річний Олексій пригадує дуже обережно. Цивільний каже, усіх полонених змушували вчити російський гімн, а якщо ти його не вивчаєш – тебе або катують током, або б’ють годин 5, або, як сталося з ним, гасять цигарки об руку.Олена Ровенчук