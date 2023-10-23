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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Загроза балістики: у Запоріжжі та Дніпропетровській області чули вибухи

вибух дим
Фото: Getty Images

У понеділок вдень, 23 жовтня, в місті Запоріжжя та Дніпропетровській області було чути вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко попередив, що війська РФ можуть застосувати балістичне озброєння.

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– Загроза використання балістичного озброєння, у тому числі для Запорізької області та міста Запоріжжя! – наголосив Малашко.

Повітряну тривогу, зокрема, оголошували для Запорізької, Дніпропетровської, Харківської областей.

Карта України

Мапа: alerts.in.ua

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Громадян закликали прямувати в укриття.

Як відомо, в ніч на 23 жовтня російські війська запустили по Україні ударні дрони типу Shahed-136/131. Атака тривала понад 3,5 години. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони.

А над Дніпропетровською областю зранку 23 жовтня збили ворожу ракету Х-59, яку окупанти запустили з літака Су-34.

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Повітряні сили України
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