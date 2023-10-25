В окупованому Бердянську підірвали авто з окупантом
У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автомобіль Москвич з російськими номерами, у якому перебував окупант. Він загинув на місці події.
Про інцидент повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що авто підірвали вночі, а гучний вибух чули мешканці Колонії та Слобідки. Після вибуху містом промчалися пожежні машини.
— Навпроти Паруса стоїть підірваний зелений Москвич із російськими номерами. Машину розірвало зсередини. Вчора цей москвич ганяв на стоянці в Амсторі із гучною музикою, – йдеться у повідомленні Бердянськ сьогодні.
Російський Telegram-канал Baza пише, що під сидіння водія була закладена вибухівка, а окупаційна “влада” заявляє про “теракт”.
Паблік повідомив, що вибух стався 23 жовтня близько 21:00 біля будинку на вулиці Мічуріна. На цьому авто їздив один із військових країни-агресора.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк