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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В окупованому Бердянську підірвали авто з окупантом

авто у вогні
Фото: Pixabay

У тимчасово окупованому Бердянську на Запоріжжі підірвали автомобіль Москвич з російськими номерами, у якому перебував окупант. Він загинув на місці події.

Про інцидент повідомляють місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що авто підірвали вночі, а гучний вибух чули мешканці Колонії та Слобідки. Після вибуху містом промчалися пожежні машини.

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— Навпроти Паруса стоїть підірваний зелений Москвич із російськими номерами. Машину розірвало зсередини. Вчора цей москвич ганяв на стоянці в Амсторі із гучною музикою, – йдеться у повідомленні Бердянськ сьогодні.

Російський Telegram-канал Baza пише, що під сидіння водія була закладена вибухівка, а окупаційна “влада” заявляє про “теракт”.

Паблік повідомив, що вибух стався 23 жовтня близько 21:00 біля будинку на вулиці Мічуріна. На цьому авто їздив один із військових країни-агресора.

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Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область
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