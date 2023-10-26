Ґвалтували та викладали у мережу: до суду скеровано обвинувачення щодо організатора та 2 учасників п’яних вечірок у Києві

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та двох учасників “блогерських вечірок” у Києві.

– Розслідуванням встановлено, що обвинувачені запрошували дівчат до орендованої в столиці квартири, де спільно розпивали алкогольні напої, доводячи останніх до безпорадного стану. За їхньою участю вони виготовляли фото та відеозображення,зокрема й порнографічного характеру. Відзнятий контент викладали у Telegram-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи й коментарі, – повідомляє Київська обласна прокуратура.

Організатору вечірок інкриміновано вчинення сексуального насильства щодо трьох потерпілих, одна з яких на час злочину була неповнолітньою, а також виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру та хуліганство (ч. 2, 3 ст. 153, ч. 1, 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

Зокрема, один з учасників обвинувачується у виготовленні, зберіганні й розповсюдженні зображень порнографічного характеру у змові з організатором, та хуліганстві, що супроводжувалось винятковим цинізмом, щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 301, ч. 2 ст. 296 КК України).

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Іншого учасника вечірок судитимуть за вчинення сексуального насильства щодо однієї з потерпілих (ч. 3 ст. 153 КК України).

– Зазначимо, що досудове розслідування завершено ще в червні поточного року, тоді ж стороні захисту, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, відкрито матеріали для ознайомлення. Оскільки сторона захисту зловживала правом на захист, затягуючи час ознайомлення, прокурори тричі зверталися до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення, – додають у прокуратурі.

Нагадаємо, що 31 січня у мережі набула розголосу історія про групу молодиків з Івано-Франківська, які приїхали до Києва та влаштовували вечірки.

На них вони накачували алкоголем і наркотиками дівчат, а потім знущалися з них і ґвалтували.

Фото: Київська обласна прокуратура

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