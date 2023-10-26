Організовували псевдовибори під час окупації: на Херсонщині затримали двох колаборанток

Служба безпеки затримала ще двох колаборанток, які допомагали Росії у проведенні псевдореферендуму під час тимчасової окупації правобережної Херсонщини.

Як з’ясували слідчі, фігурантками є жительки Херсонської області, які після захоплення регіону підтримали окупантів і добровільно увійшли до складу окупаційних виборчих комісій.

Перебуваючи у лавах так званих місцевих “виборчкомів РФ”, вони займалися фальсифікацією незаконного голосування щодо приєднання Херсонської області до складу країни-агресора.

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– Одна із колаборанток, жителька Бериславського району, у вересні 2022 року здійснювала подворові обходи жителів селища Миколаївка. Під час таких рейдів у супроводі озброєних окупантів вона примушувала людей віддати свій голос на користь Кремля. У разі відмови – погрожувала ув’язненням до російської катівні та конфіскацією приватного майна, – розповіли у СБУ.

Після звільнення району зловмисниця втекла до Кривого Рогу, де намагалась переховуватися від правосуддя в орендованій квартирі.

Однак співробітники СБУ встановили її місце тимчасового проживання і затримали. Ще одну ворожу поплічницю затримано у селищі Комишани на Херсонщині.

Під час фейкового плебісциту вона погодилась стати так званим “секретарем селищного виборчкому”, який облаштували у спортзалі місцевої школи.

На цій посаді вона особисто агітувала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі РФ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігуранткам про підозру за ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою), ч. 5 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) ККУ.

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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