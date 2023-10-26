Реакція МАГАТЕ на удар поряд із ХАЕС та стрілянина в США: головні події ночі 26 жовтня

До вечора 25 жовтня в Хмельницькій області встановили масштаби руйнувань унаслідок вибуху збитих дронів під час нічної атаки.

На обстріл території поряд із Хмельницькою АЕС відреагували й у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Уночі 26 жовтня під ворожим вогнем перебували громади в Миколаївській області.

Зараз дивляться

Крім того, уночі стало відомо про масовану стрілянину в американському місті Льюістон (штат Мен).

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в оновленій добірці від Фактів ICTV.

Наслідки дронової атаки в Хмельницькій області

Унаслідок атаки РФ 25 жовтня в Шепетівському районі пошкоджено 1 760 об’єктів інфраструктури, серед них 282 багатоквартирних будинки та 1 404 приватних.

Також зачепило 74 об’єкти соціальної інфраструктури – 41 освітній, 6 об’єктів охорони здоров’я, 14 закладів культури та 2 церкви.

Реакція МАГАТЕ на удари поряд з ХАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії встановлює розмір збитків після падіння поблизу Хмельницької АЕС двох збитих безпілотників.

Відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна кількох будівель на майданчику, зокрема проходу в корпуси реактора, допоміжного корпусу, корпусу спеціального обладнання, навчального центру та інших об’єктів.

Сейсмічні наслідки вибухів зафіксували й станції сейсмічного моніторингу, встановлені в районі ХАЕС.

– Той факт, що багато вікон на місці було зруйновано, вказує на те, наскільки це було близько. Наступного разу нам не так пощастить, – наголосив Гроссі.

Обстріл Миколаївщини

О 02:03 26 жовтня російські війська обстріляли з артилерії акваторію та місто Очаків.

Постраждалих, зазначає керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, немає.

Артилерійські удари по Дніпропетровщині

Увечері 25 жовтня росіяни випустили по Мирівській громаді та Нікополю майже десяток снарядів із важкої артилерії.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Обстріл Херсонської області

Увечері 25 жовтня російські військові вбили 13-річного хлопчика в Бериславі. Медикам довелося лише констатували смерть підлітка.

Ще одна дитина та двоє чоловіків дістали поранення.

Відомо, що в 43-річного чоловіка – наскрізне поранення плеча, у 35-річного – пошкодження ока та осколкові поранення обличчя.

Крім того, в обох – мінно-вибухові й акубаротравми.

Після опівночі 26 жовтня армія РФ завдала чотирьох авіаударів по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

Обстріл Харківщини

Росіяни під час обстрілу села Подоли зруйнували житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі.

83-річну жінку з травмою ноги госпіталізували до лікарні.

Стрілянина в США

В американському місті Льюістон (штат Мен) озброєний чоловік вбив щонайменше 22 та поранив близько 60 людей.

Ці дані є попередніми, тому можуть змінитися.

Відомо, що вогонь чоловік відкривав у кількох місцях, зокрема у місцевому боулінгу та барі.

Поліцейські заявляють, що “озброєним та небезпечним слід вважати 40-річного Роберта Карда”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 610-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.