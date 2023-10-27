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Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Атака дронів та удари США по об’єктах Ірану в Сирії: головні події ночі 27 жовтня

Головне за ніч 27 жовтня 2023
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 27 жовтня російські війська атакували південні області дронами-камікадзе. Зокрема, вибухи лунали в Миколаївській області.

До слова, на атаку дронів уночі скаржились й окупанти.

27 жовтня в Пентагоні повідомили, що США завдали ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

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Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи на Миколаївщині

О 23:09 26 жовтня керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про рух щонайменше трьох повітряних цілей зі сходу чітко на захід через Снігурівку.

Після опівночі у Вознесенському районі кілька разів лунали вибухи.

Місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО.

Атака БпЛА у Курській області РФ

Близько 23:50 26 жовтня російська протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник над територією Курської області.

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Таку заяву о першій ночі 27 жовтня зробили в Міноборони РФ.

Удари по об’єктах Ірану в Сирії

США завдали ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.

Як повідомили 27 жовтня в Пентагоні, завдати високоточних ударів наказав президент США Джо Байден у відповідь на серію здебільшого невдалих атак підтримуваними Іраном ополченцями проти американських сил в Іраку та Сирії.

– Для президента немає вищого пріоритету, ніж безпека сил США, тому він віддав наказ для чіткого розуміння, що Сполучені Штати не терпітимуть таких атак і захищатимуть себе, свої сили та свої інтереси, – зазначили в Міністерстві оборони США.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Іран, Війна в Україні, дрон, Дрони, Сирія, США
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