Атака дронів та удари США по об’єктах Ірану в Сирії: головні події ночі 27 жовтня
Уночі 27 жовтня російські війська атакували південні області дронами-камікадзе. Зокрема, вибухи лунали в Миколаївській області.
До слова, на атаку дронів уночі скаржились й окупанти.
27 жовтня в Пентагоні повідомили, що США завдали ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи на Миколаївщині
О 23:09 26 жовтня керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про рух щонайменше трьох повітряних цілей зі сходу чітко на захід через Снігурівку.
Після опівночі у Вознесенському районі кілька разів лунали вибухи.
Місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО.
Атака БпЛА у Курській області РФ
Близько 23:50 26 жовтня російська протиповітряна оборона нібито перехопила безпілотник над територією Курської області.
Таку заяву о першій ночі 27 жовтня зробили в Міноборони РФ.
Удари по об’єктах Ірану в Сирії
США завдали ударів по двох об’єктах у східній Сирії, які використовував Корпус вартових ісламської революції (КВІР) і пов’язані з ним групи.
Як повідомили 27 жовтня в Пентагоні, завдати високоточних ударів наказав президент США Джо Байден у відповідь на серію здебільшого невдалих атак підтримуваними Іраном ополченцями проти американських сил в Іраку та Сирії.
– Для президента немає вищого пріоритету, ніж безпека сил США, тому він віддав наказ для чіткого розуміння, що Сполучені Штати не терпітимуть таких атак і захищатимуть себе, свої сили та свої інтереси, – зазначили в Міністерстві оборони США.
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