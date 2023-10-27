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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ППО вночі збила 5 із 6 Шахедів, є влучання в об’єкт інфраструктури – Гуменюк

Дрон-камікадзе, Shahed

Уночі проти 27 жовтня російські війська двома хвилями атакували дронами Shahed-136/131 південні області України.

Під час кожної з хвиль окупанти випускали з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, по три безпілотники.

Про це в коментарі ведучій Вікна-новини Яні Брензей в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

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Українські захисники збили п’ять із шести БпЛА: два – у Миколаївській області та три – у Херсонській.

– На жаль, сталось влучання в об’єкт інфраструктури. Спалахнула пожежа. Масштаби займання були некритичні. Вогонь уже ліквідовано, – зауважила Наталія Гуменюк.

Як згодом уточнив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім, через удари Шахедів спалахнула пожежа за межами Вознесенська.

Ворожий обстріл минувся без постраждалих.

Ракетний удар по Харківщині

Як повідомили зранку в Повітряних силах ЗСУ, уночі 27 жовтня російські війська атакували Україну не лише дронами, а й ракетами.

Іскандер-М росіяни випустили з Воронезької області в напрямку Харківщини.

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Ракетний удар близько опівночі 27 жовтня прийшовся по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області.

Там пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Поранення дістали восьмеро рятувальників, які саме були на чергуванні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Фото: ОК Південь

Війна в Україні, дрон, Дрони
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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