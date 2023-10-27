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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Збито два дрони, але за Вознесенськом є влучання – Кім про нічний обстріл

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі проти 27 жовтня російські війська атакували дронами Shahed-136/131 Миколаївську область.

Оновлено о 07:45. Два ворожі дрони над регіоном знищила протиповітряна оборона.

Однак уникнути влучань не вдалось.

Зараз дивляться

За межами Вознесенська через удари Шахедів спалахнула пожежа.

До шостої ранку займання локалізували.

Ворожий обстріл минувся без постраждалих, зазначив керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Що відомо про нічну атаку дронів

Уночі проти 27 жовтня російські війська двома хвилями випустили з району Приморсько-Ахтарська, що в Краснодарському краї РФ, шість ударних безпілотників.

О 23:09 26 жовтня Віталій Кім повідомляв про рух щонайменше трьох повітряних цілей зі сходу чітко на захід через Снігурівку.

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Потім після опівночі у Вознесенському районі кілька разів лунали вибухи.

Тоді ж місцеві Telegram-канали повідомляли про роботу ППО.

Уранці стало відомо, що два безпілотники українські захисники знищили в Миколаївській та ще три – у Херсонській області.

Ліквідувати балістичну ракету Іскандер-М, яку росіяни випустили з Воронезької області в напрямку Харківщини, не вдалось.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Віталій Кім, Повітряні сили ЗСУ

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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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