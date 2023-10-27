”Привітали” з 200-річчям служби: РФ вгатила по пожежній частині Ізюма, є постраждалі

Близько опівночі 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області.

Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Поранення дістали восьмеро рятувальників, які саме були на чергуванні. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні в стані середньої важкості. Четверо інших рятувальників госпіталізації не потребували.

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– Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія “привітала” у своєму стилі. Проте головне зараз – наші люди. Наразі постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, – зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми даними від керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по будівлі пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій росіяни вгатили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Ігор Клименко

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