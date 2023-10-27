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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

”Привітали” з 200-річчям служби: РФ вгатила по пожежній частині Ізюма, є постраждалі

Удар по пожежній частині Ізюма 27 жовтня 2023

Близько опівночі 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області.

Пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки.

Поранення дістали восьмеро рятувальників, які саме були на чергуванні. Чотирьох із них госпіталізували до лікарні в стані середньої важкості. Четверо інших рятувальників госпіталізації не потребували.

Зараз дивляться

– Сьогодні пожежній охороні області – 200 років. Росія “привітала” у своєму стилі. Проте головне зараз – наші люди. Наразі постраждалим надають усю необхідну медичну допомогу, – зазначає міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми даними від керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по будівлі пожежно-рятувального підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій росіяни вгатили із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Ігор Клименко

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Ізюм, ДСНС, Харківська область
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“Привітали” з 200-річчям служби: РФ вгатила по пожежній частині Ізюма, є постраждалі

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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
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