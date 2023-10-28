Росія обстріляла центр Херсона, семеро поранених – ОВА

У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Місцеві спільноти в соцмережах пишуть, що після вибухів здіймається високий стовп диму.

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Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив вибухи та повідомив, що обстріл міста триває.

– Обстріл триває! Ворожа армія продовжує бити по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи чути у Дніпровському районі міста, – йдеться у повідомленні.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що внаслідок обстрілу армією РФ середмістя Херсона було поранено семеро людей.

– Легкі поранення дістали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років зазнали множинних осколкових поранень. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації відмовилися, – повідомив він.

На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені, заявив Прокудін.

Крім того, під вогнем був і Берислав, заявив очільник Херсонської ОВА.

– Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надали допомогу, – написав Прокудін.

Нагадаємо, перед цим ворог обстрілював Михайлівку Херсонської області. Тоді, коли близько 15:40 Росія здійснила свій удар, постраждало літнє подружжя – чоловік 79 і жінка 73 років.

Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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