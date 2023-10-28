Росія обстріляла центр Херсона, семеро поранених – ОВА
У Херсоні пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Місцеві спільноти в соцмережах пишуть, що після вибухів здіймається високий стовп диму.
Згодом начальник Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив вибухи та повідомив, що обстріл міста триває.
– Обстріл триває! Ворожа армія продовжує бити по Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! Вибухи чути у Дніпровському районі міста, – йдеться у повідомленні.
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що внаслідок обстрілу армією РФ середмістя Херсона було поранено семеро людей.
– Легкі поранення дістали жінки віком 82, 76 і 49 років. Їм надали допомогу в лікарні. Подальше лікування – амбулаторне. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років зазнали множинних осколкових поранень. Проте ушкодження легкі, їм надано допомогу на місці. Від госпіталізації відмовилися, – повідомив він.
На місці влучання зруйновано два приватних будинки, часткові руйнування – трьох, а 10 осель – пошкоджені, заявив Прокудін.
Крім того, під вогнем був і Берислав, заявив очільник Херсонської ОВА.
– Там травмований чоловік 62 років. У нього вибухова травма та множинні садна. Йому на місці надали допомогу, – написав Прокудін.
Нагадаємо, перед цим ворог обстрілював Михайлівку Херсонської області. Тоді, коли близько 15:40 Росія здійснила свій удар, постраждало літнє подружжя – чоловік 79 і жінка 73 років.
Дивитися наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 611-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк