Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
Сьогодні на світанку російські окупанти вдарили по Херсону, зокрема по його центральній частині.
Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За його словами, є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.
Роман Мрочко закликав містян не нехтувати своєю безпекою.
За вчорашній день російські окупаційні війська поранили у Херсоні вісьмох мирних жителів.
Наймолодшому з них 36 років – він отримав травми зранку під час обстрілу Дніпровського району міста. Найстаршій постраждалій – 83 роки. Крім того, у середмісті поранення отримали ще шість херсонців. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.
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