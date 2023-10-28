Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Удар біля Хмельницької АЕС: у Славуті – 18 постраждалих і сотні пошкоджених будинків
Ми рекомендуємо
400 років лінгвоциду: як Росія століттями нищила українську мову
Чи добре ви знаєте українську? Тест до Дня української мови та писемності
Ігнат: Я здивувався масштабам руйнувань на Хмельниччині, наче після ядерного вибуху
Мобілізація в Україні з 1 листопада 2023: як відбуватиметься і що зміниться
Надзвичайні події
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування

вибух
Фото: Getty Images

Сьогодні на світанку російські окупанти вдарили по Херсону, зокрема по його центральній частині.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

Зараз дивляться

Роман Мрочко закликав містян не нехтувати своєю безпекою.

За вчорашній день російські окупаційні війська поранили у Херсоні вісьмох мирних жителів.

Наймолодшому з них 36 років – він отримав травми зранку під час обстрілу Дніпровського району міста. Найстаршій постраждалій – 83 роки. Крім того, у середмісті поранення отримали ще шість херсонців. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

 

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Вибух, Херсон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Скільки днів минуло з початку повномасштабної війни в Україні
війна гармата
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Попри заяви Фіцо: в парламенті Словаччини сподіваютсья продавати зброю Україні
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи
вибух
Данілов зробив заяву щодо тривалості війни в Україні
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування

Завантаження

Ігри
Відео
Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

Тетяна Доцяк
Корабель РФ підірвався на міні | Результати Українського саміту | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
РФ накрила Авдіївку авіацією | По Ізюму вдарили Іскандерами | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
Клуні став на захист українців | Бої в Авдіївці підірвали плани РФ | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
250 авіабомб по селу Луганщини | Наживо з Донеччини | Новини Факти ICTV за 27.10.2023
Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь