Під ранок росіяни обстріляли Херсон: є руйнування

Сьогодні на світанку російські окупанти вдарили по Херсону, зокрема по його центральній частині.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, є руйнування у приватному секторі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Роман Мрочко закликав містян не нехтувати своєю безпекою.

За вчорашній день російські окупаційні війська поранили у Херсоні вісьмох мирних жителів.

Наймолодшому з них 36 років – він отримав травми зранку під час обстрілу Дніпровського району міста. Найстаршій постраждалій – 83 роки. Крім того, у середмісті поранення отримали ще шість херсонців. Усі постраждалі отримали медичну допомогу.

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