Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи

В Ізмаїльському районі Одеської області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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За попередньою інформацією, в бік Одещини була випущена ракета Онікс.

Наразі влада області не коментувала інформацію про вибухи.

Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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