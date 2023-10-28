Попередньо, ракета Онікс: на Одещині пролунали вибухи
В Ізмаїльському районі Одеської області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, в бік Одещини була випущена ракета Онікс.
Наразі влада області не коментувала інформацію про вибухи.
Дізнатися, де зараз в Україні оголошена тривога, можна на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк