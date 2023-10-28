Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Сьогодні, 28 жовтня, російська армія обстріляла село Іванівка Херсонської області – постраждали двоє людей.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Окупанти вдарили по населеному пункту близько 12:30.
Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Лікарі проводять обстеження.
Нагадаємо, що близько 05:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки поранено жінку і пошкоджені кілька приватних будинків у центральній частині міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Завантаження
Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.Тетяна Доцяк