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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені

вибух
Фото: Getty Images

Сьогодні, 28 жовтня, російська армія обстріляла село Іванівка Херсонської області – постраждали двоє людей.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

Окупанти вдарили по населеному пункту близько 12:30.

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Поранення отримав 40-річний чоловік та 60-річна жінка. Їх госпіталізували. Лікарі проводять обстеження.

Нагадаємо, що близько 05:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки поранено жінку і пошкоджені кілька приватних будинків у центральній частині міста.

Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені
Російські окупанти обстріляли село Іванівка на Херсонщині: є поранені

Повномасштабна війна в Україні триває вже 612-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Херсон
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Підірвалися на мінах, але відмовилися від статусу та пільг: історія двох героїчних вибухотехніків

Вони підірвалися на вибухівках, втратили ноги, однак після протезування та реабілітації повернулися до служби. На Харківщині розміновують мінні поля вибухотехніки Нацполіції Андрій Ільків і Валерій Онул. Земля повністю замінована, однак чоловіки не побоялися повернутися до служби в небезпечних умовах, попри те, що за повномасштабну війну четверо їхніх колег загинуло, а 19 – дістали поранення.

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