Після роботи ППО в Ростові закрили Кримський міст: що відомо

Уранці 29 жовтня в Ростовській області РФ нібито спрацювала протиповітряна оборона.

Губернатор регіону Василь Голубєв запевняє, що робота була успішною – повітряна ціль уражена, а наслідків на землі немає.

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Щоправда, згодом додав, що кілька уламків впали в Первомайському районі Ростова, пошкодивши майно.

Наразі наслідки роботи ППО з’ясовують, відомостей про постраждалих нібито поки немає.

До слова, щойно Голубєв почав заспокоювати людей, почали надходити повідомлення про закриття незаконно збудованого Керченського мосту.

– Кримський міст – наш – святкує День автомобіліста України і закрився, – кепкує з окупантів речник Української добровольчої армії Південь, голови громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Зауважимо, що російська протиповітряна оборона 29 жовтня працює з початку доби.

Спершу над акваторією Чорного моря та північно-західною частиною півострова Крим ППО окупантів буцімто приземлила 36 дронів.

А вже після третьої ночі в Краснодарському краї РФ один із БпЛА вибухнув у районі Афіпського нафтопереробного заводу.

До слова, перед вибухом місцеві жителів чули звук, схожий на газонокосарку, що характерний для російських дронів Italmas, якими окупанти, імовірно, почали атакувати Україну одночасно з БпЛА Shahed-136/131.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Василь Голубєв, Сергій Братчук

Фото: Крымский ветер

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