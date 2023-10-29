Зруйновані будинки: у Новобериславі зафіксовано чотири прильоти КАБів
Уночі 29 жовтня армія РФ продовжила скидати керовані авіабомби по Півдню України.
Під ударом, зокрема, перебував Новоберислав Херсонської області.
Там зафіксовано чотири прильоти КАБів.
– Ударом зруйновані житлові будинки. На щастя, минулося без жертв, – зазначили в обласній військовій адміністрації.
До слова, удари КАБів приходились також по Бериславу, Одрадокам’янці, Козацькому, Веселому.
Протягом бойової доби українські військові нарахували 32 удари керованими авіабомбами.
Артилерійських обстрілів, зауважила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, було набагато менше.
В основному від артилерійських ударів потерпав Херсон.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська ОВА
Фото: Херсонська ОВА
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