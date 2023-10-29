Зруйновані будинки: у Новобериславі зафіксовано чотири прильоти КАБів

Уночі 29 жовтня армія РФ продовжила скидати керовані авіабомби по Півдню України.

Під ударом, зокрема, перебував Новоберислав Херсонської області.

Там зафіксовано чотири прильоти КАБів.

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– Ударом зруйновані житлові будинки. На щастя, минулося без жертв, – зазначили в обласній військовій адміністрації.

До слова, удари КАБів приходились також по Бериславу, Одрадокам’янці, Козацькому, Веселому.

Протягом бойової доби українські військові нарахували 32 удари керованими авіабомбами.

Артилерійських обстрілів, зауважила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, було набагато менше.

В основному від артилерійських ударів потерпав Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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