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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Зруйновані будинки: у Новобериславі зафіксовано чотири прильоти КАБів

Обстріл Новоберислава 29 жовтня 2023

Уночі 29 жовтня армія РФ продовжила скидати керовані авіабомби по Півдню України.

Під ударом, зокрема, перебував Новоберислав Херсонської області.

Там зафіксовано чотири прильоти КАБів.

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– Ударом зруйновані житлові будинки. На щастя, минулося без жертв, – зазначили в обласній військовій адміністрації.

До слова, удари КАБів приходились також по Бериславу, Одрадокам’янці, Козацькому, Веселому.

Протягом бойової доби українські військові нарахували 32 удари керованими авіабомбами.

Артилерійських обстрілів, зауважила в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, було набагато менше.

В основному від артилерійських ударів потерпав Херсон.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 613-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

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