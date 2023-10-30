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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Хотів похизуватися: чоловік вкрав автомат у військового, з яким їхав у поїзді

Зброя
Фото: Unsplash

Житель села Нагуєвичі Дрогобицького району Львівської області ще в грудні 2022 року викрав у військового, з яким їхав у поїзді Дніпро-Львів, автомат Калашникова та поїхав з ним до своєї матері, щоб похизуватися. Суд 26 жовтня виніс йому вирок – два роки умовного терміну.

Під час судового розгляду справи встановлено, що житель Львівщини, перебуваючи в купе одного з вагонів пасажирського поїзда, що прибув на залізничний вокзал міста Львова, на сидінні виявив закріплений за військовослужбовцем автомат АКС-74, тимчасово залишений без нагляду, “усвідомлюючи, що вказаний автомат є нарізною вогнепальною зброєю, вирішив незаконно його привласнити”.

Приїхавши маршруткою до матері, чоловік заховав зброю в господарській будівлі.

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У суді він визнав свою провину і пояснив, що хотів похизуватися перед родичами. Розповів, що з військовим перебували у сусідніх купе і дорогою розпивали алкоголь. Вранці вийшли похмелитись у тамбурі, після чого він взяв автомат  і пішов з ним на маршрутку.

А військовий розповів, що їхав у відрядження, був у формі і мав при собі автомат, який поклав під лавку. Після приїзду новий знайомий допоміг йому вийти з речами й повісив на себе автомат, а на вокзалі зник. Зникнення автомата помітив уже на зупинці трамваю. Зброю шукали два дні по камерах спостереження.

Спочатку суд визнав чоловіка винним у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 1 ст. 263 ККУ) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, а потім звільнив від основного покарання з іспитовим терміном два роки.

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Джерело: Zaxid.net
військовослужбовці, Зброя, Львівська область, Пограбування, Суд
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