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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Вибух, атака дронів, ракетна атака
Фото: Факти ICTV

У Миргороді Полтавської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги у ніч на 31 жовтня.

За словами очільника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Також не зафіксовано уражень цивільної чи критичної інфраструктури.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування авіаційного озброєння. Повітряна тривога в Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордонів України.

Згодом у Повітряних силах закликали жителів Миргорода Полтавської області негайно перейти в укриття чи бомбосховище, щоб перечекати небезпеку.

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Війна в Україні, Вибух, Миргород, Полтавська область
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