У Миргороді на Полтавщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
У Миргороді Полтавської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги у ніч на 31 жовтня.
За словами очільника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, попередньо, обійшлося без постраждалих.
Також не зафіксовано уражень цивільної чи критичної інфраструктури.
Раніше Повітряні сили ЗСУ попередили, що існує загроза застосування авіаційного озброєння. Повітряна тривога в Сумській, Чернігівській, Полтавській і Харківській областях була пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордонів України.
Згодом у Повітряних силах закликали жителів Миргорода Полтавської області негайно перейти в укриття чи бомбосховище, щоб перечекати небезпеку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 615-ту добу.
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