Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Виплати від ООН в Україні збільшили до 3 600 грн
Надзвичайні події
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ

В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ

У вівторок ввечері, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку почалась масштабна пожежа.

Про це повідомили жителі міста у місцевих Telegram-каналах.

Також у мережі були поширені фото та відео із вогнем навколо цистерни.

Зараз дивляться

Крім того, помітно, що високий стовп диму підіймається над містом.

На відео чоловік за кадром говорить:

– Горять цистерни. І, мабуть, не одна.

Пожежу цистерн підтвердили і в Telegram-каналах. За їхніми даними, горять цистерни з пальним.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Згодом державне російське інформагентство ТАСС повідомило, що по цистернах було здійснено ракетний удар із реактивних систем залпового вогню. Крім того, пропагандисти повідомляють про двох загиблих.

Інформацію про загиблих чи удари з боку українських військових чи представників влади ніхто наразі не підтверджував.

Читайте також
Супутникові фото NASA показали пожежу в районі аеродрому в Криму
вибух

Війна в Україні, Донецьк, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Супутникові знімки зафіксували сліди пожежі на аеродромі Саки в Криму
вибух дим
Армія РФ використовує дрони Ланцет для атак на пріоритетні цілі – британська розвідка
БпЛА Ланцет
Послуги для ВПО у Дії тимчасово не працюватимуть через оновлення: що зміниться
В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
Що означає загроза застосування балістичного озброєння з ОТРК: пояснює експерт
ракети
Президентські вибори 2024. Чи відбудуться і наскільки це хороша ідея
Вибори в Україні

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
Найсвіжіші новини з фронту | Нічна атака на Україну | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
Дагестан – це другий Сектор Гази: реакція головних рабинів на погром в аеропорту
В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
Росія модифікує зброю: чим небезпечні нові дрони-“газонокосарки”
В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
Їй казали варити борщі, та вона вступила до війська: історія артилеристки з-під Бахмута
В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь