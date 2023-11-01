В Донецьку – горять цистерни з пальним: в РФ кажуть, що по них вдарили з РСЗВ
У вівторок ввечері, 31 жовтня, в тимчасово окупованому Донецьку почалась масштабна пожежа.
Про це повідомили жителі міста у місцевих Telegram-каналах.
Також у мережі були поширені фото та відео із вогнем навколо цистерни.
Крім того, помітно, що високий стовп диму підіймається над містом.
На відео чоловік за кадром говорить:
– Горять цистерни. І, мабуть, не одна.
Пожежу цистерн підтвердили і в Telegram-каналах. За їхніми даними, горять цистерни з пальним.
Згодом державне російське інформагентство ТАСС повідомило, що по цистернах було здійснено ракетний удар із реактивних систем залпового вогню. Крім того, пропагандисти повідомляють про двох загиблих.
Інформацію про загиблих чи удари з боку українських військових чи представників влади ніхто наразі не підтверджував.
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