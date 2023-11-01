Переправили за кордон щонайменше 100 ухилянтів. У Києві викрили масштабну злочинну схему

Працівники дев’яти військкоматів Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та їхні спільники з інших областей організували масштабну схему ухилення чоловіків від мобілізації.

Головним у ній був колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

За даними слідчих ДБР, за його вказівкою вносилися недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через нібито непридатність до військової служби за станом здоров’я.

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Більшість документів оформлялися через один із районних ТЦК Київської області, проте до схеми залучалися працівники ще щонайменше з семи київських районних військкоматів та одного на Закарпатті. Тобто фігуранти допомагали ухилянтам у багатьох регіонах України.

Одна частина злочинного угруповання відповідала за так званий рекрутинг клієнтів, а інша – за незаконне оформлення документів, задля конспірації вони між собою не перетиналися.

Слідчі встановили, що попередньо за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів. Повністю задокументовано 40 фактів отримання грошей. Вартість “послуги” становила від $6 тис. до $10 тис.

Їхніми “клієнтами” були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами.

Під час обшуків у ТЦК та вдома у фігурантів вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили “послуги”.

Організатору схеми та шести особам з його оточення повідомлено про підозри за різними частинами ст. 255 ККУ (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та її структурною частиною, вчинені службовою особою з використанням службового становища) та ст. 332 (усунення перешкод у переправленні осіб через державний кордон шляхом внесення недостовірних відомостей до військово-облікових документів та використання завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК).

Джерело : ДБР

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