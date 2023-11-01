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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки

Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки

Служба безпеки України та Національна поліція провели серію обшуків у адмінбудівлі Ужгородської міської ради. 

Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів. 

– За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили неправдиві відомості до офіційних документів про службові відрядження. Так, для оформлення поїздки за кордон посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій, – розповіли в СБУ.

Як зазначають у відомстві, для маскування злочинної діяльності фігуранти не реєстрували таку кореспонденцію, до того ж, не внесено підписані листи на закордонні відрядження до системи електронного документообігу міськради. 

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З’ясувалося, що, прикриваючись відрядженнями, посадовці насправді виїжджали за кордон на відпочинок під час війни. 

Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки
Відпочивали за кордоном під прикриттям відряджень: в Ужгородській міськраді відбулися обшуки

Для з’ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Санкція статті передбачає покарання до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

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