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Валентина Летяк, редакторка стрічки

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

Працівники СБУ та ДБР 1 листопада проводять слідчі дії у спільників народного депутата, причетного до організації незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Він використовував підконтрольну громадську організацію Медіаоборона, щоб через неї вносити ухилянтів у систему Шлях нібито як волонтерів.

Так йому вдалося переправити до Молдови рідного брата своєї цивільної дружини.

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Сам “родич” пізніше розповів, що нічого не знає про цю ГО, а до Кишинева мав прибути за вказівкою народного депутата і чекати подальших інструкцій щодо перегону особистого елітного авто політика з автостоянки міжнародного аеропорту до Відня (столиця Австрії).

Частину документів, необхідних для незаконного переправлення через кордон, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у близького родича.

СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: СБУ
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: СБУ
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
Фото: ДБР
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів
СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників нардепа, причетного до схеми для ухилянтів

У межах провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), правоохоронці проводять сім одночасних обшуків у приміщенні громадської організації, її керівника і засновників, в місцях їх проживання, а також в інших осіб, які брали участь у схемі переправлення ухилянтів за кордон.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Прізвища СБУ та ДБР не називають, проте, імовірно, йдеться про позафракційного народного депутата Олександра Дубінського, який під час війни виїхав за кордон нібито для супроводження батька на лікування.

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Джерело: СБУ, ДБР
ДБР, за кордон, мобілізація, Народний депутат, Обшуки, Олександр Дубінський, СБУ
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