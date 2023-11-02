У Харкові пролунали вибухи – що відомо
У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що повітряну тривогу оголосили в Харківській області через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників.
За попередньою інформацією, зараз у Харківській області працюють сили протиповітряної оборони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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