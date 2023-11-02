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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Харкові пролунали вибухи – що відомо

У Харкові пролунали вибухи – що відомо
Фото: Факти ICTV

У Харкові прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що повітряну тривогу оголосили в Харківській області через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників.

За попередньою інформацією, зараз у Харківській області працюють сили протиповітряної оборони.

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