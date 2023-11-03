У Кропивницькому пролунали вибухи під час тривоги: що відбувається
У Кропивницькому Кіровоградської області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.
Раніше Повітряні сили ЗСУ закликали жителів Кропивницького негайно перейти в укриття та залишатися там до відбою загрози.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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