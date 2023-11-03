У Кропивницькому пролунали вибухи під час тривоги: що відбувається

У Кропивницькому Кіровоградської області прогриміли потужні вибухи після оголошення сигналу повітряної тривоги у більшості областей України.

Раніше Повітряні сили ЗСУ закликали жителів Кропивницького негайно перейти в укриття та залишатися там до відбою загрози.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 617-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте на сайті Факти ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.