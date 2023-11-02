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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Києві з вікна багатоповерхівки випав 21-річний юнак: на місці працюють слідчі

поліція
Фото: Pixabay

Вранці, 2 листопада, у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав 21-річний хлопець. Від отриманих травм юнак загинув на місці. 

Як розповіла Фактам ICTV речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, подія сталася близько 7-ї ранку. 

– Виявлено тіло місцевого мешканця 2002 року народження. Попередньо відомо, що він загинув унаслідок падіння з квартири на п’ятому поверсі, – сказала вона. 

Речниця поліції Києва зазначила, що на місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує усі обставини трагедії.

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Нагадаємо, 30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.

Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.

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Київ, Поліція, Смерть
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