У Києві з вікна багатоповерхівки випав 21-річний юнак: на місці працюють слідчі
Вранці, 2 листопада, у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав 21-річний хлопець. Від отриманих травм юнак загинув на місці.
Як розповіла Фактам ICTV речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс, подія сталася близько 7-ї ранку.
– Виявлено тіло місцевого мешканця 2002 року народження. Попередньо відомо, що він загинув унаслідок падіння з квартири на п’ятому поверсі, – сказала вона.
Речниця поліції Києва зазначила, що на місці працює слідчо-оперативна група та з’ясовує усі обставини трагедії.
Нагадаємо, 30 серпня у селі Забір’я Фастівського району Київської області з вікна житлового будинку випав дворічний хлопчик.
Відомо, що дитина сперлася на москітну сітку і випала з другого поверху. Хлопчика терміново госпіталізували. Лікарі діагностували у малюка травму голови.
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