На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
На Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляють Сили оборони Півдня.
За даними військових, в небі над областю зафіксували ворожий дрон – йде бойова робота. Більше подробиць поки немає.
Нагадаємо, що цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-131/136 та керованою авіаракетою Х-59. З майже 40 дронів наші сили протиповітряної оборони збили 24, ракету теж знищили.
Один шахед збили у Вінницькій області. А на Одещині дрони влучили в об’єкт інфраструктури.
Докладніше про те, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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