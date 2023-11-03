На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

За даними військових, в небі над областю зафіксували ворожий дрон – йде бойова робота. Більше подробиць поки немає.

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Нагадаємо, що цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-131/136 та керованою авіаракетою Х-59. З майже 40 дронів наші сили протиповітряної оборони збили 24, ракету теж знищили.

Один шахед збили у Вінницькій області. А на Одещині дрони влучили в об’єкт інфраструктури.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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