Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Військовий, якого жорстоко побили та пограбували у Чорноморську, помер у лікарні
Дрони на Хмельниччині та Вінниччині і удар по Харкову: головні події ночі 3 листопада
Аліменти з військовослужбовців: сума виплат у 2023 році
Терміново
Російські БпЛА атакували Хмельницький район: пролунали вибухи
Блискавка влучила у байдарку: на Полтавщині під час тренувань потонув 16-річний підліток
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону

мобільні групи ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляють Сили оборони Півдня.

За даними військових, в небі над областю зафіксували ворожий дрон – йде бойова робота. Більше подробиць поки немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками Shahed-131/136 та керованою авіаракетою Х-59. З майже 40 дронів наші сили протиповітряної оборони збили 24, ракету теж знищили.

Один шахед збили у Вінницькій області. А на Одещині дрони влучили в об’єкт інфраструктури.

Докладніше про те, де зараз в Україні оголошено тривогу, можна дізнатися на інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Дрони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Допомагала олігархам з РФ відмивати гроші: США ввели санкції проти росіянки Жданової
Мінфін США
Удари по Чорнобаївці прискорили деокупацію правого берега Херсонщини – командувач ОК Південь
укр Град
На Полтавщині пролунали вибухи: гучно в районі Миргорода
ППО, ракета, ракети
Цієї зими будемо разом: Литва допоможе Україні у разі атак по енергетиці
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
ООН закликає зібрати $435 млн для допомоги Україні напередодні зими
ООН

Завантаження

Ігри
Відео
Майбутнє сектора Гази у руках США? Головне про війну на Близькому Сході

Іноземці та палестинці, які мають паспорти інших країн, залишають сектор Гази. Єгипет уперше з початку війни Ізраїлю з ХАМАС відкрив на вихід контрольно-пропускний пункт Рафах. Угода про це була досягнута між владою Єгипту, бойовиками ХАМАС та Ізраїлем за посередництва Катару та США. Як довго буде відкритий перехід — поки не відомо.

Діана Линник
Очевидці про атаку на Харків | Зеленський подякував ППО | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
Жертв після обстрілу Нової пошти побільшало | Блінкен в Ізраїлі | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
Реакція Зеленського на удари РФ | Страйк польських перевізників | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
ЗСУ розбили штаб росіян на Арабатській стрілці | Новини Факти ICTV за 03.11.2023
На Дніпропетровщині сили ППО працюють по ворожому дрону
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь