На Одещині дрони Shahed влучили в інфраструктурний об’єкт

Вночі під час масованої атаки дронів Shahed-136/131 на Україну є влучання по території інфраструктурного об’єкта в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на щастя, минулося без жертв. Також немає значних ушкоджень будівель.

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Наші сили ППО над областю знищили два дрони Shahed-131/136.

Цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші сили ППО знищили 25 цілей – 24 БпЛА та ракету.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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