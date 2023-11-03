На Одещині дрони Shahed влучили в інфраструктурний об’єкт
Вночі під час масованої атаки дронів Shahed-136/131 на Україну є влучання по території інфраструктурного об’єкта в Одеській області.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, на щастя, минулося без жертв. Також немає значних ушкоджень будівель.
Наші сили ППО над областю знищили два дрони Shahed-131/136.
Цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші сили ППО знищили 25 цілей – 24 БпЛА та ракету.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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