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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Одещині дрони Shahed влучили в інфраструктурний об’єкт

ППО війна
Фото: Генштаб ЗСУ

Вночі під час масованої атаки дронів Shahed-136/131 на Україну є влучання по території інфраструктурного об’єкта в Одеській області.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, на щастя, минулося без жертв. Також немає значних ушкоджень будівель.

Зараз дивляться

Наші сили ППО над областю знищили два дрони Shahed-131/136.

Цієї ночі російські військові атакували Україну ударними безпілотниками та керованою авіаційною ракетою Х-59. Наші сили ППО знищили 25 цілей – 24 БпЛА та ракету.

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Дрони Шахед

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Війна в Україні, Дрони, Одеська область
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Діана Линник
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