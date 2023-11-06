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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Є обережні дані щодо гвинтокрилів і живої сили РФ: у Седово вибухнув склад боєприпасів

Є обережні дані щодо гвинтокрилів і живої сили РФ: у Седово вибухнув склад боєприпасів

На окупованій Донеччині у Седово стався приліт по складу ворожого БК, після чого у селищі зникли електрика та зв’язок.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

– Росіяни використовували це селище (Седово, – Ред.), як базу для оперативно-тактичного накопичення, зокрема, боєкомплектів. Там було і є чому “забавовнити”. Як кажуть наші джерела, пансіонат Дружба, оце ми туди завітали. Там були казарми, склад БК. Є обережні дані щодо гвинтокрилів. На сьогодні ми не можемо це ані підтвердити, ані спростувати, – сказав він ефірі телемарафону.

Також Седово, розташоване недалеко від Маріуполя у Новоазовському районі, знову було закрито на виїзд та в’їзд.

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Вибух у Седово Донецької області: детонує склад боєприпасів окупантів

Фото: google maps

– Шок великий у окупантів, не очікували вони. Знову ж таки, найзакритіше містечко з усіх, які тільки є, – додав він.

Крім того, він зазначив, що була зруйнована третина складу, ще дві третини – на підході. Зі свого боку Андрющенко каже, що процес “бавовни” триває, детонація гучна.

– Росіяни не можуть потушити, підібратися до складу. Він продовжує детонувати і, з огляду на те, що детонується третина, розуміємо, що далі буде ще краще. Щодо живої сили також є інформація, що є втрати, але теж не можемо зрозуміти, які саме, – каже він.

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Є обережні дані щодо гвинтокрилів і живої сили РФ: у Седово вибухнув склад боєприпасів

Фото: скрин з відео

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Вибух, Донецька область
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