Опівночі в окупованому Мелітополі було гучно: що відомо

Цієї ночі в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, було гучно.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, прилетіло по окупантах. Зараз намагаються встановити, де саме пролунав вибух.

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– Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам, – написав Іван Федоров в Telegram.

Нагадаємо, що 4 листопада у Мелітополі також було гучно. Тоді Іван Федоров припустив, що то або приліт по позиціях окупантів, або ж вороже ППО не спрацювало.

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