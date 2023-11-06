Опівночі в окупованому Мелітополі було гучно: що відомо
Цієї ночі в окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, було гучно.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
За його словами, прилетіло по окупантах. Зараз намагаються встановити, де саме пролунав вибух.
– Опівночі у поки що окупованому Мелітополі було гучно. Уточнюємо інформацію, де найбільше не спалося окупантам, – написав Іван Федоров в Telegram.
Нагадаємо, що 4 листопада у Мелітополі також було гучно. Тоді Іван Федоров припустив, що то або приліт по позиціях окупантів, або ж вороже ППО не спрацювало.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 621-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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