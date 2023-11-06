Розтратив майже 1 млрд грн: СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази щодо розтрати майже 1 млрд грн ексзаступником міністра оборони України, який обіймав цю посаду із 2021-го до 2023 року.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

Як з’ясували слідчі, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.

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– Встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій, – йдеться у повідомленні.

Покарання для посадовців

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями ККУ:

ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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