Розтратив майже 1 млрд грн: СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України
Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази щодо розтрати майже 1 млрд грн ексзаступником міністра оборони України, який обіймав цю посаду із 2021-го до 2023 року.
Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
Як з’ясували слідчі, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн.
– Встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій, – йдеться у повідомленні.
Покарання для посадовців
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику міністра про підозру за двома статтями ККУ:
- ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).
За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.
Наразі обидва зловмисники перебувають під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.
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