На блокпосту в Києві водій Renault збив військову

У понеділок ввечері, 6 листопада, на блокпосту в Києві сталася ДТП. Водій автомобіля Renault скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби.

Про деталі поінформували в пресслужбі столичної поліції.

Інцидент трапився о 21:25 у Деснянському районі Києва.

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Поліцейські попередньо встановили, що 66-річний водій Renault рухався по проспекту Броварському зі сторони Броварів у напрямку Києва.

Під час в’їзду до столиці чоловік скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби. Військова несла службу на блокпосту і на момент ДТП якраз переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Водій пройшов перевірку за допомогою приладу Драгер на стан сп’яніння. Виявилося, що чоловік був тверезий.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Наразі правоохоронці встановлюють деталі ДТП.

Не перша ДТП на блокпосту в Києві

Це вже не перший подібний інцидент на блокпосту в Києві.

Так, у ніч проти 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Lexus скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів столиці. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

Суддю Тандира обвинувачують у скоєнні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння. Він перебуває під арештом.

25 липня близько 00:05 біля метро Святошин у Києві 23-річний чоловік на великій швидкості здійснив наїзд на військовослужбовців Нацгвардії. Військові несли службу на блокпосту. 49-річний солдат Нацгвардії від отриманих травм загинув, ще двоє зазнали травм.

Вночі 22 жовтня на блокпосту при вʼїзді до Києва водій автомобіля Honda скоїв наїзд на військового, який від отриманих травм помер.

Джерело : Нацполіція

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