Вибухи в Донецьку: під ударом опинився центр, який готував операторів дронів
У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний стовп диму.
За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився так званий Республіканський центр безпілотних систем, який займався підготовкою військових операторів дронів.
Є повідомлення про загиблих і поранених, але кількість постраждалих поки що не уточнюється.
Донецьк на карті бойових дій
Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Стабільний мир в Україні, членство в ЄС і потужна оборонна промисловість – посли Євросоюзу обговорили, яким бачать мир в Україні та ключові гарантії миру нашій державі у довгостроковій перспективі. Засідання відбулося традиційно – в Брюсселі. До європейських послів звернулися Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель.Наталя Луценко