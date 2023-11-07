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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Вибухи в Донецьку: під ударом опинився центр, який готував операторів дронів

Вибухи в Донецьку: під ударом опинився центр, який готував операторів дронів
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Донецьку прогриміли потужні вибухи, після яких у небо почав підійматися густий і чорний стовп диму.

За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився так званий Республіканський центр безпілотних систем, який займався підготовкою військових операторів дронів.

Є повідомлення про загиблих і поранених, але кількість постраждалих поки що не уточнюється.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 622-гу добу.

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Війна в Україні, Вибух, Донецьк, Донецька область
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