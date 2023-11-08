На Закарпатті автомобіль наїхав на військового на блокпості

У Закарпатській області автомобіль наїхав на прикордонника, який перебував на блокпості.

Як повідомили в поліції Закарпатської області, водія затримали, а військового – шпиталізували.

Наразі відомо, що постраждалий військовий ніс службу на блокпості в селі Яноші Берегівського району Закарпатської області.

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За даними слідства, 34-річний житель міста Рахів на автівці Audi хотів обігнати авто, яке зупинилося для спецперевірки. Водій виїхав на зустрічну смугу та наїхав на 21-річного співробітника Держприкордонслужби. Військовий у той час перебував на проїжджій частині дороги.

Постраждалого військового госпіталізували із численними травмами.

Відомо, що затриманий згодом водій перебував за кермом тверезий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Стаття передбачає до 8 років ув’язнення з позбавленням права керування до 3 років. Слідство триває.

Фото: Поліція Закарпатської області

Джерело: Поліція Закарпатської області

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