Зливала позиції ЗСУ та HIMARS на Донеччині: СБУ затримали агентку Кремля

На Донеччині контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну інформаторку російських спецслужб.

Як повідомляють у пресслужбі відомства, зловмисниця збирала розвіддані про дислокацію та переміщення українських військ, які залучені до контрнаступальних операцій в районі Бахмута.

– Насамперед вона намагалася встановити координати вогневих позицій ствольної та реактивної артилерії ЗСУ, зокрема артсистем HIMARS. Також її цікавили напрямки польотів бойової авіації та маршрути руху важкої бронетехніки українських захисників, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зрадниця проводила розвідувальну діяльність за місцем свого проживання, в районі Костянтинівки.

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Вона виходила на місцевість та спостерігала за переміщенням військової техніки ЗСУ, а також випитувала потрібні відомості у знайомих під виглядом побутових розмов.

Отриману інформацію жінка зливала до чотирьох Тelegram-каналів, створених російськими спецслужбами для відстежування локацій Сил оборони України.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантки та затримали її за місцем проживання. У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для передання розвідвідомостей агресору.

Як встановило слідство, жінка підписалася на ворожі інтернет-ресурси ще на початку цього року та згодом почала публікувати там свої дописи з орієнтовними геолокаціями ЗСУ на території регіону.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вона перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Джерело : СБУ

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