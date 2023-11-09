Нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину, суд відправив під домашній арешт
Печерський райсуд Києва 9 листопада обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, який на трасі Київ-Чоп під Житомиром збив на смерть 18-річну дівчину.
Нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 4 січня 2024 року включно, його зобов’язали носити електронний браслет.
Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави.
6 листопада ДБР оголосило Андрію Ніколаєнку підозру у вчиненні смертельної ДТП на Житомирщині.
Слідчі наголосили, що нардеп рухався із перевищенням дозволеної швидкості.
Вранці 3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка Житомирського району автомобіль Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував Ніколаєнко, наїхав на пішохода – 18-річну дівчину, яка загинула на місці ДТП.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова