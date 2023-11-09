Нардепа Ніколаєнка, який на смерть збив дівчину, суд відправив під домашній арешт

Печерський райсуд Києва 9 листопада обрав запобіжний захід народному депутату Андрію Ніколаєнку, який на трасі Київ-Чоп під Житомиром збив на смерть 18-річну дівчину.

Нардеп перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом до 4 січня 2024 року включно, його зобов’язали носити електронний браслет.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без можливості внесення застави.

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6 листопада ДБР оголосило Андрію Ніколаєнку підозру у вчиненні смертельної ДТП на Житомирщині.

Слідчі наголосили, що нардеп рухався із перевищенням дозволеної швидкості.

Вранці 3 листопада на трасі Київ – Чоп поблизу села Березівка Житомирського району автомобіль Mercedes-Benz GLE, за кермом якого перебував Ніколаєнко, наїхав на пішохода – 18-річну дівчину, яка загинула на місці ДТП.

Джерело : УНН

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