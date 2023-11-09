Штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом: шестеро бойовиків отримали реальні терміни

Шестеро зрадників, які вступили до угрупування Шторм Z окупаційних військ РФ та воювали проти України отримали реальні терміни увʼязнення.

Як повідомили в СБУ, серед них – колишні в’язні-кримінальники та бойовики зі штурмових підрозділів Міноборони Росії під назвою Шторм Z.

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки та Бахмута.

Зараз дивляться

– Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення зловмисники приєдналися до підрозділів Південного військового округу Збройних сил Росії, – повідомили в СБУ.

Один із засуджених – житель Макіївки, який вступив до 113 стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. В його складі він займався облаштуванням блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці на Херсонщині.

Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону Шторм Z. У складі цього підрозділу вони брали участь в боях на Запорізькому напрямку, а потім на Донеччині.

Четвертий зловмисник написав заяву на помилування із окупаційної “Торецької виправної колонії ДНР” і одразу записався до ворожого підрозділу Восток.

Інший бойовик мобілізувався до лав окупантів, де обійняв посаду помічника гранатометника. Після проходження курсу підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.

Ще один зрадник підписав контракт з Міноборони Росії та вступив до лав 114 окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донеччини.

Покарання для зрадників

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за такими статтями ККУ:

ч. 1 та 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях);

ч. 2 ст. 260 (Участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

За матеріалами СБУ, двом із затриманих суд призначив 12 років, а чотирьом – 15 років ув’язнення.

Джерело : СБУ

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