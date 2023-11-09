У Дніпрі вночі було чути вибухи: в районі збили ворожу ракету

Вночі над Дніпропетровщиною Сили оборони збили ворожу ракету, тому в місті Дніпро під час повітряної тривоги було чути звуки вибухів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Ракету над Дніпровським районом збили бійці із Повітряного командування Схід.

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За словами Сергія Лисака, не припиняються обстріли Нікопольщини. З важкої артилерії ворог вдарив по Марганецькій громаді. Загиблих та поранених немає.

В інших районах було спокійно – минулося без ворожих ударів.

У Генеральному штабі повідомили, що вночі росіяни запустили по одній керованій авіаційній ракеті Х-59 та Х-31. Знищено саме ракету Х-59.

Нагадаємо, що 02:15 Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації. Згодом повідомили про рух ракет на Запоріжжя і в сторону Дніпра.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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