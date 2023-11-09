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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Внаслідок обстрілу Білозерської громади загинула 50-річна жінка – прокуратура

Херсонська область

У четвер, 9 листопада, близько 09:00, російські військові обстріляли Білозерську громаду. Загинула 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.   

Про це повідомляють у прокуратурі Херсонської області.

– За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ), – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що прокурори вживають всіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.

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У Херсонській області російські військові обстріляли Білозерську громаду – 9 листопада 2023

Фото: Прокуратура Херсонської області

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Війна в Україні, Прокуратура, Російська агресія, Херсонська область
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