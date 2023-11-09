Внаслідок обстрілу Білозерської громади загинула 50-річна жінка – прокуратура
У четвер, 9 листопада, близько 09:00, російські військові обстріляли Білозерську громаду. Загинула 50-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
Про це повідомляють у прокуратурі Херсонської області.
– За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ), – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що прокурори вживають всіх можливих і належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками Збройних сил РФ.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 624-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Захисника Євгенія Романа. Росіяни взяли його в полон, розстріляли, фактично стратили, але він вижив і доповз до позицій наших армійців. Євгеній каже, що вижив завдяки Богу і певно тому, що має ще призначення в цьому житті.Оксана Михайлова